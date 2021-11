Belastingdienst gaf advies over omgaan met klagers in jeugdzorg

Vrouw bevalt na negentien miskramen van gigababy van 6,4 kilo

In Glendale (Arizona) is een vrouw bevallen van een baby van maar liefst 6,39 kilogram. De prestatie is extra opmerkelijk omdat Cary Patonai negentien miskramen te verwerken kreeg. Tussendoor had ze met Devlen (10) en Everett (2) wel twee gezonde jongens op de wereld gezet.

