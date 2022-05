Bij Evelien (53) komen kwetsbare kinderen even bij tijdens een vakantie

vraag de vroedvrouw Verloskun­di­ge: ‘Hoe je bevalling verloopt is levensbepa­lend, gaat van generatie op generatie’

In deze serie buigt verloskundige Margot van Dijk zich over een vraag uit de praktijk. Het is vandaag Dag van de Verloskundige (én Bevrijdingsdag): hoe hangt de vlag erbij in deze beroepsgroep?

5 mei