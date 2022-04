Bizar toeval: moeder, dochter én kleindochter álle drie op dezelfde dag geboren

Ci­to-toets spannend­ste tijd van het jaar? Niet op deze school: ‘Zo onbelang­rijk mogelijk maken’

Morgen en donderdag zwoegen op alle basisscholen in Nederland groep-8’ers op de eindtoets. Voor veel kinderen van oudsher een spannend moment, maar op basisschool obs Tuindorp in Utrecht niet. Daar is het een dag als alle andere. Sterker nog: het liefst zien ze - net als deskundigen - de eindtoets verdwijnen. ,,We maken er geen speciaal moment van.”

