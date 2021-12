De kinderen van Stefan en Vivian werden vermoord, bij de rechtbank werden ze verliefd

Huid-op-huidcon­tact met je baby: ‘Elk uur extra zorgt voor langere borstvoe­dings­duur’

Van huid-op-huidcontact met je baby is al langer bekend dat het zorgt voor een vlottere hechting, het reguleren van de lichaamstemperatuur van de baby en voor meer rust en minder stress bij moeder en kind. Uit onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Kelly Cooijmans is nu gebleken dat dagelijks huid-op-huidcontact ook kan zorgen voor een langere borstvoedingsduur tijdens het eerste levensjaar. ,,Dat is positief, want hoe langer borstvoeding, hoe langer een baby voedingsstoffen en afweerstoffen meekrijgt.’’

30 november