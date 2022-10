De leukste herfstuitjes volgens lezers: van wallaby’s spotten tot gouden appels zoeken

tips van lezersDe herfstvakantie is voor kinderen in de regio Noord alweer bijna voorbij; maar de rest van het land mag nog. We vroegen onze lezers: wat zijn de allerleukste uitjes deze herfst voor het gezin? Dit zijn de leukste inzendingen.

Regio Noord:

Apenkooien en heel veel dieren in Feanwâlden, Friesland

Flamingo’s, zilvervossen, loopvogels, de wallaby: in het Friese dierenpark Sanjes Safari in Feanwâlden vind je de bijzonderste dieren, een natuurmuseum en heel veel speeltoestellen om je lekker uit te leven. Nergens kun je zo goed apenkooien als in het grote indoorspeelparadijs; dus ook een natte herfstdag is hier goed besteed. Lezer Alex Waning kwam met deze originele tip.



Speurneusdiploma halen in De Lutte, Overijssel

Arboretum Poort Bulten in de Lutte laat kinderen zelf speuren deze herfst. Kinderen kunnen er een speurneustas ophalen, en een leuke speurneusroute volgen, tipt lezer Elke Roolvink. ,,Met de materialen in de speurneustas doe je allerlei opdrachten en spelletjes, en de beste speurneuzen krijgen een écht speurneusdiploma. Een wandelgebied en een unieke leerschool van de natuur, dat is het parkachtig aangelegde arboretum Poort Bulten in De Lutte.”



Appels in Lisserbroek, Noord-Holland

Nog één vakantieweekend te gaan voor deze regio. Het weer wordt mooi, en dus tipt AD-lezer Denise Hagmeijer landgoed de Olmenhorst in Lisserbroek. ,,Je kunt er appels plukken, en vervolgens met de zelfgeplukte appels appeltaart, appelmoes of appelflappen maken. Lekker bezig zijn en gegarandeerd succes met kleine en grote kinderen.’’



Drooglegging in Cruquius, Noord-Holland

Monique van der Vaarts favorietje uitje is het Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Het museum vertelt het verhaal van de drooglegging van het Haarlemmermeer. Een kindergids laat zien doe de polder is drooggepompt, èn, zegt Monique: vergeet het nabijgelegen theehuis niet voor wat lekkers.



Bekijk op de interactieve kaart hieronder waar je leuke herfstuitjes kunt beleven. Klik of tik op een icoontje voor meer informatie:

: Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Regio Midden:

Brandveiligheid in Amersfoort, Utrecht

Lezer Diana Bouwman heeft een originele tip voor kinderen die dol zijn Lego, bouwen en op alles wat met de brandweer te maken heeft: Lego IncidentenCity in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. ,,Met Lego kunnen kinderen alles ontdekken over brandincidenten en brandveiligheid.” Toegang is gratis.



Spechten zoeken in Baarn, Utrecht

Lies van Dijk gaat met haar kinderen de natuur in, en adviseert een spechtenspeurtocht in Baarn. ,,Op deze wandeltocht ga je op zoek naar vijf spechten en twee vogels van hout die verstopt zitten in een boom.” De tocht is ongeveer 3 kilometer lang en leuk voor het hele gezin.



Quote Zelfs onze puber die mee was vond het GeoFort in Herwijnen leuk Wendy Verwijs

Alles over de aarde in Herwijnen, Gelderland

Wendy Verwijs bezocht met haar kinderen GeoFort in Herwijnen. ,,Leuke, leerzame interactieve games waar kinderen vanaf 6 jaar kunnen ervaren hoe bijvoorbeeld de aarde er vanbinnen uitziet. Ook komen de thema’s aarde & klimaat, energietransitie, voetafdruk en voedsel aan bod. Zowel binnen als buiten is er van alles te doen, en zelfs onze puber die mee was vond het leuk.” In de herfstvakantie zijn er volop nieuwe activiteiten bij GeoFort, zoals het beleven van Minecraft in VR.



Op zoek naar de gouden appel in Doorwerth, Gelderland

Het leukste herfstuitje, volgens lezer Sylvia Janssen: Ga met je kinderen op zoek naar de gouden appel in de boomgaard van kasteel Doorwerth. Deze appelspeurtocht kun je tot 30 oktober doen en kost 2 euro.



Regio Zuid:

Stoomtreintjes in Valkenburg, Zuid-Holland

Ken je het Smalspoormuseum in Valkenburg al? Lezer E. Schrijnemakers stuurde ons deze tip: ,,Het is geheel gericht op kinderen en stoomtreinfanaten. Er wordt gereden met een stoomtrein en in het museum is van alles te doen. Bovendien is het betaalbaar en zijn kinderen tot 4 jaar gratis.”



Zelf energie opwekken in Den Haag, Zuid-Holland

Alexander Thonissen had een verrassend leuke dag in het OnePlanet Museum in Den Haag. ,, Het is echt een aanrader voor kinderen. Mijn kinderen zijn 7 en 11 jaar en hebben genoten van de film en alle bezigheden daar.” Tijdens de herfstvakantie zijn er speciale activiteiten, zoals het zelf opwekken van energie uit een appel.



Losgaan op de trampoline in Maassluis, Zuid-Holland

Voor een regenachtige herfstdag adviseert lezer Hans van Gils het Indoorpretpark in Maassluis. ,,Het is er super: je kunt er glow in the dark-golfen, bowlen, trampolinespringen en alles voor één bedrag.”



Slakjes knutselen in de Botanische Tuinen, Oudenbosch, Noord-Brabant

In de Botanische Tuin in Oudenbosch wordt op 26 oktober een kinderherfstmiddag georganiseerd. Kinderen kunnen rondstruinen in het Arboretum en op zoek naar herfstschatten, tipt lezer Hetty Willemsen. Er zijn diverse opdrachten, verspreid in de tuin, die de deelnemers kunnen doen zoals een slakje knutselen, een herfststukje maken, te weten komen hoe paddenstoelen leven; en ze worden begeleid door deskundige vrijwilligers.



De Nacht van de Nacht op 29 oktober: overal in het land activiteiten

Tijdens de Nacht van de Nacht worden in het hele land de lichten van gebouwen gedoofd, en zijn er activiteiten voor kinderen, weet lezer Lineke Keizer. In Oirsbeek, Limburg, kun je bijvoorbeeld samen met je kinderen de wieken van de Janssenmolen zien draaien in het donker; een zeer indrukwekkende gebeurtenis aldus de organisatoren. In de molen krijgen kinderen gratis een bekertje warme chocomel, en hun ouders Glühwein.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.