De wetenschap is eruit: zo kalmeer je een ​​huilende baby het meest effectief

Dat een baby graag opgepakt wil worden als hij of zij huilt weten de meeste ouders wel. Nu toont een nieuwe studie dat ook aan: met je baby rondlopen, gaan zitten en de baby maximaal acht minuten vasthouden voordat je ’m in bed legt lijkt de meest effectieve techniek om een huilende baby in slaap te krijgen.

Ongeveer 20 tot 30 procent van de baby’s huilt veel en heeft slaapproblemen zonder duidelijke reden, zeggen de Japanse en Italiaanse wetenschappers die het onderzoek uitvoerden. Dat veroorzaakt stress bij ouders en in een klein aantal gevallen leidt het zelfs tot kindermishandeling. Daarom zijn de resultaten uit deze kleine studie, die verkennend wordt genoemd, in ieder geval het proberen waard, zeggen de onderzoekers. En als dit niet werkt, worden ouders geadviseerd verdere hulp in te schakelen.

In Current Biology adviseren de wetenschappers om een huilende baby op te pakken, vijf minuten met hem rond te lopen - zonder abrupte bewegingen, met een vrije doorgang en zonder bochten te nemen - en vervolgens te gaan zitten en de baby vijf tot acht minuten vast te houden. Zorg dat de baby goed aansluit aan je lichaam. Daarna kun je de baby weer neerleggen. Tachtig procent van de kinderen gaat daarna slapen.

Reageren op transport

De onderzoekers filmden 21 baby’s van twee weken tot zeven maanden oud en ze gebruikten een hartmonitor om de hartslag van de baby’s te controleren. Ze zagen dat de baby’s reageerden op de zogenaamde ‘transportrespons’: baby’s kalmeerden als hun moeder vijf minuten lang met ze rondliep (dragen of in een kinderwagen). De baby’s werden nog rustiger als de moeders vervolgens vijf tot acht minuten op een stoel zaten met het kind op schoot. Ze raakten zo dieper in slaap. Werden de kinderen daarna in bed gelegd, dan ging slechts een op de vijf alsnog huilen. Baby’s die na het rondlopen meteen in bed werden gelegd begonnen opnieuw te huilen: de overgang van het dragen en lopen naar ‘fysieke maternale onthechting’, dus alleen in het bedje liggen, is dan te groot. De paar minuten zitten helpt om de baby dieper in slaap te brengen.

De huidige studie is verkennend en heeft bevestiging met grotere steekproeven nodig, zeggen de onderzoekers. Toch bewijst deze studie dat het verplaatsen van een baby, ofwel dragend of in een kinderwagen, het huilen sterk vermindert en mogelijk de slaap bevordert, stellen zij. Een gedragsprotocol van ‘vijf minuten dragen, vijf tot acht minuten zitten voor het slapengaan’ voor huilende baby’s zorgt voor onmiddellijke kalmering van huilende baby’s en kan vooral nuttig zijn als de normale slaaproutines, borstvoeding of speentjes niet effectief of beschikbaar zijn.

