De zoon van Daniëlla maakt een intense groeispurt door: ‘Het is vaak: stel je niet aan’

Doe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: moeder Daniëlla (32) maakt zich zorgen om de groeipijn van haar zoon (12) en vraagt zich af wat zij als ouder kan doen om te ondersteunen.

,,Na fysieke inspanningen, zoals de gymles, heeft hij veel pijn. Als hij thuiskomt zie ik dat hij letterlijk op zijn tenen loopt, omdat het te veel pijn doet zijn voeten gewoon neer te zetten”, omschrijft Daniëlla. De groeipijn heeft ook invloed op zijn emotionele gestel. ,,Soms wordt hij huilend wakker. Ik merk ook dat hij na intensieve dagen heel erg veel slaapt en alleen maar op bed ligt”, aldus de moeder. ,,Hij heeft er mentaal ook last van. Hij wil gewoon dingen doen en kan dat niet meer zoals eerst. Dat is frustrerend voor hem.’’



Daniëlla probeert hem zo veel mogelijk te ondersteunen. ,,Ik toon veel begrip op momenten dat hij pijn heeft. Ik vraag hem dan of er iets is wat ik voor hem kan doen.” Op hevige dagen twijfelt ze waar ze goed aan doet. ,,Het liefst zou ik hem op die momenten ziekmelden bij school of zelf naar school brengen.” Ze vraagt zich ook af of ze hem af en toe tegen zichzelf in bescherming moet nemen. ,,Als vriendjes vragen of hij komt buitenspelen, dan weet ik niet of hij in staat is om zelf aan te geven dat dat niet lukt omdat hij in zijn groeispurt zit.’’

Quote Iets wat je aandacht geeft groeit. Als jij het als ouder heel groot maakt, kan het zijn dat het kind het ook nog groter gaat ervaren Mariëlle Beckers, Orthopedagoog

De effecten van een groeispurt worden niet altijd even serieus genomen door de omgeving, ziet Daniëlla. ,,Het is vaak van: stel je niet aan. Ik hoor hier ook zo weinig andere ouders over praten, terwijl ik vast niet de enige ben die hiermee zit.” De moeder heeft geprobeerd contact op te nemen met zijn school, om de situatie uit te leggen. ,,Ik zocht begrip vanuit school voor de groeipijn. Maar ik heb helaas geen reactie gehad.’’

Empathie tonen

Jonge jongens kunnen wel veertien centimeter groeien in een korte periode, vertelt orthopedagoog Mariëlle Beckers. ,,Dat doet zowel fysiek als geestelijk iets met je lichaam.’’

Daniëlla pakt het in principe goed aan, denkt Beckers. ,,Het is belangrijk om empathie te tonen naar je kind op zo’n moment. Te benadrukken hoe vervelend het is dat het zo’n pijn doet.” Maar: maak het ook niet te groot. ,,Iets wat je aandacht geeft groeit. Als jij het als ouder heel groot maakt, kan het zijn dat het kind het nog groter gaat ervaren. Dat betekent niet dat ze die fysieke pijn niet ervaren, maar het helpt niet altijd om er als ouder te veel in mee te gaan.’’

Hoe weet je of je kind last heeft van groeipijn? Wat zijn de symptomen en wat is de oorzaak? Ouders van Nu legt het uit.

Blijf bewegen

Wat je wel kunt doen is kijken hoe je de situatie voor jouw kind kunt optimaliseren. ,,Stretchen kan helpen bij groeipijn. Als ouder kun je je kind stimuleren om dit bijvoorbeeld elke dag samen even te doen.” Beckers adviseert Daniëlla in dit geval contact op te nemen met de gymdocent. ,,Tijdens gym kan hij extra hinder ondervinden van zijn groeipijn. Het ontstaat bijvoorbeeld door overbelasting. Zo’n gymdocent kan hem tijdens die lessen een minder intensieve taak geven. Zo kan je zoon toch de lessen blijven volgen.”

Bij groeipijn is het in principe wél goed om te blijven bewegen, stelt ze. ,,Het leidt ook af van de pijn. Als je helemaal niet meer beweegt, krijg je eerder spierpijn als je wel weer gaat bewegen.” Houd wel in de gaten of er niet iets anders aan de hand is, stipt ze aan. ,,Als het echt te lang duurt, zou ik een dokter raadplegen.”

Lastig te meten

Beckers ziet in de praktijk dat er in dit soort situaties soms iets anders aan de hand is. ,,Dan gebruikt het kind iets fysieks, terwijl er eigenlijk iets psychisch speelt. Dat lijkt hier niet per se het geval, maar in andere situaties is het altijd belangrijk om daar als ouder goed naar te kijken.” Om een voorbeeld te geven: ,,Laatst had ik een jongetje in de praktijk die door zijn ouders opgehaald moest worden op school wegens buikpijn. Maar eigenlijk bleek dat hij gepest werd.”

Hoe dan ook: groeipijn bestaat en er is relatief weinig over bekend. ,,Je kunt het natuurlijk ook niet meten zoals koorts, dat maakt het zo lastig te begrijpen,” weet ze. Je kind een keer ziekmelden voor groeipijn, dat is volgens Beckers geen enkel probleem. ,,Maar kijk wel uit dat je het niet te vaak doet. Anders schuilt er een risico dat kinderen het gaan misbruiken, als je als ouder je kind te makkelijk ziekmeldt.’’

