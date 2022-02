Deze ouders richten zelf basisschool op, zonder traditionele lessen en rapportcijfers

Breda zet ‘kansrijke’ welgestel­de kinderen in een klas met kinderen met migratie­ach­ter­grond

Passend onderwijs bieden en tegelijkertijd twee werelden samenbrengen, dat is het idee achter Explora Breda. Potentieel talentvolle leerlingen van de Dr. De Visserschool uit het Ginneken en basisschool De Fontein uit Brabantpark vormen vanaf dit voorjaar samen een klas voor hoogbegaafd onderwijs. ,,We willen een steentje bijdragen in de strijd tegen kansenongelijkheid.”

28 januari