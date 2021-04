Dit zeggen eetvoorkeuren over het geslacht van de baby

BakerpraatjesIedere zwangerschap kost een tand, je wordt niet zwanger als je borstvoeding geeft en wanneer je last hebt van pukkels, dan krijg je een meisje. Er doen tal van bakerpraatjes de ronde. Fictie? Of zit er toch een kern van waarheid in? Vandaag: zegt je eetlust iets over het geslacht van de baby?

Onbedaarlijke trek in chocola, snoep, of augurken met slagroom. Meer dan de helft van de zwangere vrouwen heeft er last van: cravings. Maar zegt het ook iets over het geslacht van de baby? Een bakerpraatje luidt: trek in zoet dan wordt het een meisje, meer zin in hartig dan ben je zwanger van een jongen.

Lees ook Kun je met baking soda het geslacht van de baby voorspellen?

,,Veruit de meeste zwangere vrouwen, tussen de 35 en 50 procent, heeft trek in zoet. In chocolade, snoep en koek. Ongeveer 6 procent heeft juist zin in zoute dingen”, zegt diëtist Laura Kool van praktijk Novita. Zij adviseert (aanstaande) moeders over hun voeding. Dat de craving voorspellend is voor het geslacht, kan dus niet kloppen, zegt Kool. ,,Want er worden net zoveel jongens als meisjes geboren.’’

Quote In de negen jaar dat mijn praktijk bestaat, heb ik nog nooit een vrouw begeleid die zin had in augurken met slagroom

Raadsel

De onbedaarlijke trek in kaassoufflés, fast food en taart van zwangere vrouwen is overigens nog een raadsel voor de wetenschap. ,,Er is onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak van cravings, zoals de invloed van hormonen, de aanwezigheid van voedingsstoftekorten bij de zwangere vrouwen en de aanwezigheid van belonende stoffen in het voedsel’’, zegt Kool. ,,Maar we weten nog steeds niet waar het vandaan komt.’’

Koek, snoep of zin in een augurk, dat is nog te overzien. Maar hoe zit dat met gekke behoeftes, zoals de bekende trek in een augurk met een flinke dot slagroom? ,,In de negen jaar dat mijn praktijk bestaat, heb ik nog nooit een vrouw begeleid die daar zin in had’’, zegt Kool. ,,En ik heb ook niemand begeleid die haring met slagroom at.’’ Dus ook de augurk met slagroom-craving lijkt een mythe te zijn.

Naast de musthaves die standaard op de meeste babyuitzetlijsten staan, zijn er ook items die niet per se nodig zijn maar wel enorm handig of fijn. Van fijne verzorgingsproducten tot slimme baby-hacks. Lees het bij Ouders van Nu.

Aarde of bordkrijtjes

Wel bestaat er een aandoening waarbij zwangere vrouwen beginnen te knabbelen aan oneetbare dingen zoals klei, aarde of bordkrijtjes. ,,Deze vrouwen hebben vaak wél een tekort. Bijvoorbeeld aan kalk of ze hebben bloedarmoede.’’ Pica komt bij Europese vrouwen overigens relatief weinig voor. ,,Bij Afro-Amerikaanse vrouwen heeft bijvoorbeeld een op de twaalf hier last van tijdens de zwangerschap.’’

Klei en aarde moet je als zwangere vrouw natuurlijk niet eten. Maar hoe zit dat met de meer gebruikelijke cravings? ,,Die zijn redelijk onschuldig’’, zegt Kool. Over het algemeen mag je er dus lekker aan toegeven. ,,Uit onderzoek onder achthonderd zwangere vrouwen met en achthonderd vrouwen zonder cravings bleek dat er tussen beide groepen geen verschil was in het bloedsuikerniveau, het kind en zelfs geen significant verschil in gewichtstoename.’’

Maar onbeperkt chips, hamburgers of koekjes eten als je zwanger bent, is niet verstandig, zegt Kool. ,,Het gevaar bestaat dat je door toe te geven aan die cravings geen trek meer hebt in de gezonde maaltijd. Dat het snoepen in de plaats komt van fruit en groente. Dan mis je essentiële voedingsstoffen.’’ Ook te veel aankomen tijdens je zwangerschap is niet gezond. Excessief aankomen kan leiden tot zwangerschapsdiabetes, een hoge bloeddruk na de zwangerschap. ,,Maar ook kan je je kindje als het ware zo programmeren dat hij of zij later op de kinderleeftijd óók een hogere kans heeft op obesitas en uiteindelijk diabetes type 2. Een gezond leven begint al in de buik”, aldus Kool.

Een zwangere vrouw die vaak haar sleutels kwijt is of in de supermarkt niet meer weet wat ze nou wilde kopen. Het is geen ongewoon verschijnsel dat vrouwen in hun zwangerschap bovengemiddeld verstrooid zijn. Volgens biopsycholoog Renate de Groot (Open Universiteit) heeft dit allemaal te maken met de omega 3-vetzuren.