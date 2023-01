Dit zijn de populairste kindernamen van 2022

Volgens Gerrit Bloothooft, naamkundige aan de Universiteit Utrecht, zijn Noah en Emma al jaren populair in veel Europese landen. ,,Opvallend is dat na de successen van Max Verstappen zijn voornaam niet populairder is geworden”, aldus Bloothooft. ,,Voor jongens lijken de Arabische naam Zayn en het Oudtestamentische Boaz er aan te komen, net zoals - ook internationaal - Luna en het Ierse Maeve voor meisjes.” Om de privacy te kunnen waarborgen geeft de SVB alleen namen weer die minimaal 25 keer gegeven zijn - de ècht unieke namen zie je daarom niet in deze lijstjes staan.

Per provincie zijn er verschillen in de top, laat SVB weten. In Groningen zijn Daan en Julia de populairste namen, terwijl Hidde en Lieke de lijst aanvoeren in Friesland. In Drenthe zijn Levi en Nora het vaakst gegeven en in Overijssel Finn en Julia. In Flevoland is Noah het populairst en in Gelderland Levi en Julia. Noah en Sophie zijn in Utrecht het populairst en Noah en Mila zijn dat in Noord-Holland. Zuid-Holland laat zien dat Noah en Julia daar de meest gegeven namen zijn. Noah en Emma voeren de lijst aan in Noord-Brabant en in Limburg zijn Noah en Mila het populairst.