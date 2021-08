‘Een op de acht vrouwen geeft langer borstvoeding door coronacrisis’

Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum onder 2073 moeders tussen de 18 en 45 jaar. ,,We zagen vaker terug in onderzoeken dat het aantal vrouwen dat borstvoeding geeft, afneemt als het zwangerschapsverlof voorbij is. Het kan moeilijk zijn om borstvoeding te combineren met werk. Dan begint het ‘gewone leven’ weer en is er minder tijd om het volle aandacht te geven. Agenda’s zitten vol gepland of er is geen prettige kolfruimte”, legt woordvoerder Lolkje de Vries van het Voedingscentrum uit. Een kwart van de respondenten gaf aan dat werk (24 procent) de belangrijkste reden was om te stoppen met borstvoeding.

Quote Het is niet alleen de vrouw zelf op wie het aankomt, maar ook de omgeving kan een doorslagge­ven­de rol spelen Lolkje de Vries, Voedingscentrum

Ondersteuning

Gemiddeld gaven vrouwen ruim vijftien weken borstvoeding, bleek uit het onderzoek. De vrouwen die denken dat corona invloed heeft gehad op de duur van de borstvoeding, zeggen dat dat komt doordat hun partner meer thuis is (52 procent), omdat ze minder verplichtingen of afspraken hebben (51 procent) en omdat ze minder in het openbaar hoeven te voeden (50 procent). Vooral hoogopgeleide vrouwen geven relatief vaak aan dat zij door thuiswerken en meer thuis zijn, langer doorgaan met het geven van borstvoeding.

Het onderzoek laat volgens De Vries zien dat de rust en ruimte om borstvoeding te geven of te kolven, heel belangrijk is. ,,Het is niet alleen de vrouw zelf op wie het aankomt, maar ook de omgeving kan een doorslaggevende rol spelen in het wel of niet (langer) borstvoeding geven”, aldus De Vries. ,,Ik denk dat het een positieve ontwikkeling is dat thuiswerken vaker gangbaarder is en daarnaast denk ik dat er doorlopend goede voorlichting nodig is vanuit de werkgever over bijvoorbeeld de rechten.”

Zo is het wettelijk vastgelegd dat een kwart van de werktijd mag worden besteed aan het geven van borstvoeding of kolven en is een kolfruimte op de werkvloer verplicht, zegt De Vries. ,,We zien nu door dit onderzoek dat de werksituatie enorm verschil kan maken.” Ook ondersteuning van de partner is van belang, ziet het Voedingscentrum. ,,We willen kijken hoe we ook partners de juiste informatie kunnen bieden om te helpen bij de borstvoeding.”

Flesvoeding en borstvoeding combineren

Half jaar

Het Voedingscentrum raadt aan om minimaal een half jaar borstvoeding te geven omdat de voordelen voor pasgeborenen dan het grootst zijn. Naast voedingsstoffen bevat moedermelk ook afweerstoffen. De Vries: ,,Elke week telt. Als een kindje borstvoeding krijgt, is de kans dat de baby het eerste jaar infectieziektes oploopt minder groot. Dat kan ook een extra stimulans zijn voor werkgevers om een goede kolfruimte in te richten.”

Een klein percentage - 2 procent - gaf aan dat ze door corona eerder zijn gestopt met borstvoeding. De belangrijkste reden hiervoor was dat ze minder hulp kregen van professionals. Over de hele linie nam het aantal vrouwen dat na de geboorte startte met borstvoeding toe ten opzichte van 2018, toen was dat 69 procent, nu is het 89 procent. Wel houdt het Voedingscentrum een slag om de arm: ,,Toen hadden we de gegevens van de consultatiebureaus, nu hebben we een vragenlijst uitgestuurd. De onderzoeksmethodes zijn dus niet één op één te vergelijken, maar het geeft een goede indicatie van hoe het ervoor staat”, aldus De Vries.

De moedermelk van vrouwen die het coronavirus hebben gehad, bevat antistoffen tegen het virus. Dat bleek vorig jaar uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC.