Een postpartum depressie: ‘Ik voelde geen klik of wowmoment toen hij op me werd gelegd’

,,Bevallen was een grote schok. In een paar minuten tijd veranderde heel mijn leven. Toen mijn zoon op mijn borst werd gelegd... Ik weet het niet. Veel moeders omschrijven het als een wowmoment. Ik was vooral enorm van slag. Wat is er gebeurd? Opluchting of blijdschap voelde ik niet. Evenmin voelde ik me moeder. Een paar uur later drong het pas tot me door: ik ben bevallen. Ik heb een kind op de wereld gezet.”