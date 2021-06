Eerlijk over het vaderschap: ‘De verhalen waar het misgaat, zijn leuker om te delen’

Zo ontstond de running gag: ‘D(e)ad or alive?’ Als Venderbos en De Munck elkaar zagen, was dat de eerste vraag die ze elkaar stelden. Nu is het de naam van een gloednieuwe podcast in samenwerking met Ouders van Nu en stellen ze die vraag elke week aan een bekende vader. Kinderfeestjes, luiers verschonen, schoolreisjes, knutselen. Vinden ze het vreselijk of komen ze juist helemaal tot bloei in hun rol als vader?



,,Er is eigenlijk heel weinig voor vaders en door vaders”, zegt Venderbos, die daar verandering in wil brengen. De eerste aflevering met acteur en cabaretier Leo Alkemade staat al online, morgen verschijnt de tweede aflevering met Jan Versteegh. ,,We stellen elke aflevering dezelfde vragen, maar elk gesprek is anders, ook doordat iedereen een andere gezinssituatie heeft. De ene vader vindt het avondeten superleuk omdat zijn kinderen alles eten, de ander - Leo Alkemade - vindt het vreselijk. Ze eten vier dagen per week sperziebonen uit een potje omdat het de enige groente is die de kinderen lusten.”