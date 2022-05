Forse domper voor ouders: dit dorp verliest zijn allerlaatste school (die maar twee klassen had)

Eicellen invriezen neemt vlucht: zo zetten vrouwen de biologi­sche klok tussen mannen en vrouwen gelijk

Je eicellen invriezen om je kinderwens uit te stellen is populairder dan ooit. Steeds meer vrouwen tussen de 30 en 40 jaar stoppen hun eitjes in de vriezer, als ‘verzekering’ voor de toekomst. Gynaecoloog in opleiding Eva Balkenende onderzocht dit fenomeen en ontdekte dat de meeste vrouwen die hun eicellen laten invriezen ze nog niet hebben opgehaald: vrouwen proberen eerst op natuurlijke wijze zwanger te worden.

10 mei