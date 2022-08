Fransen roepen op: Ook mannen moeten aan de anticonceptie

,,De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is pas voltooid als mannen ook hun aandeel nemen in de geboortebeperking’’, schrijft een groep mannelijke wetenschappers, kunstenaars en journalisten in een open brief in de Franse krant Libération. Ze roepen de regering van president Macron op om in actie te komen. ,,Het is tijd voor een serieuze mannelijke geboortebeperkingspolitiek’’, schrijft het collectief.

De mogelijkheden zijn er. ,,Alternatieven voor de pil van de vrouw worden al decennia bestudeerd. Maar de politiek en de farmaceutische industrie zijn te afwachtend.’’

‘De pil’ voor mannen

Zo wordt er al heel lang gewerkt aan ‘de pil’ voor mannen. ,,Die wordt ons al 40 jaar beloofd maar hij komt er maar niet’’, schrijven de ondertekenaars van de open brief. Ook hormooninjecties en -gels zijn al lange tijd onderwerp van onderzoek, zonder dat ze vooralsnog op de markt komen. Sterilisatie kan wel al en wordt in Frankrijk ook vergoed, maar slechts 1 procent van de mannen kiest voor deze ingreep.

Over de ‘verwarmende slip’ bestaat al langer debat in Frankrijk. De mannenonderbroek duwt de teelballen tegen het lichaam, waardoor hun temperatuur stijgt en de productie van spermacellen vermindert. Een aantal bedrijven begon met de productie ervan, maar de overheid verbood de warme broek omdat de effectiviteit ervan niet bewezen zou zijn.

Wel belangstelling

,,Er is wel vraag naar anticonceptiemiddelen voor mannen, maar wetenschappelijke studies hierover zijn er nauwelijks’’, zei endocrinoloog Régine Sitruk-Ware begin dit jaar bij een congres in Parijs. Ook in Nederland is er belangstelling voor. De helft van de Nederlandse mannen en 81 procent van de vrouwen is voorstander van méér anticonceptiemiddelen voor mannen, naast het traditionele condoom. Dat bleek vorig jaar uit een peiling van het EénVandaag Opiniepanel.

Quote Er is wel vraag naar anticoncep­tie­mid­de­len voor mannen, maar wetenschap­pe­lij­ke studies hierover zijn er nauwelijks Endocrinoloog Régine Sitruk-Ware

Al dagen debat

De Franse oproep komt op het moment dat het land al dagen verwikkeld is in een ander debat over seksualiteit, gender en voorplanting.

De Franse privévariant van het consultatiebureau publiceerde kort geleden een affiche, met de tekst ‘ook mannen kunnen zwanger worden’. Daaronder stond een tekening van twee mannen die elkaar blij vasthouden van wie er één – transgender – een zwangere buik heeft. ‘Seksuele en reproductieve rechten geleden voor iedereen’, zei de organisatie ‘Planning Familial’, die in Frankrijk vooral voorlichting geeft over seksualiteit. ,,We willen laten zien dat iedereen bij ons welkom is.’’

Maar de affiches kregen veel kritiek, met name van rechts-radicale politici. ,,Dit is een zorgwekkende ontsporing, vooral omdat de organisatie ook voorlichting geeft op scholen’’, zei een Europarlementariër. ,,Door dit soort idiote ideeën dreigt onze samenleving te verdwijnen’’, zei een andere politicus.

Steun van de regering

De Franse regering heeft zich achter de campagne geschaard van Planning Familial. ,,Ik snap dat de affiches tot verdeeldheid leiden, maar dat is geen reden voor een haatcampagne zoals extreemrechts die nu voert’’, zei staatssecretaris Isabelle Rome.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: