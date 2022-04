Games zijn (soms) veel waard, wees geen keiharde onderhandelaar en meer vrijmarkttips

KoningsdagWoningsdagen: daar doen we niet meer aan. Corona hebben we uitgezwaaid en dit jaar kunnen we op Koningsdag feesten, koekhappen, de vrijmarkt op, polonaise dansen op straat en voor zachte prijsjes heel veel spullen kopen. Gaat jouw kind met zijn spaarpotje de vrijmarkt op om speelgoed te zoeken? Let dan hier op.

Check de veiligheid

‘Schud, trek, wrijf en ruik’, adviseert de Consumentenbond. Speelgoed voor je baby mag geen losse onderdelen hebben, of scherpe randjes waar je kind zich pijn aan kan doen. Ruik er ook even aan. Ruikt het raar, dan kun je het speelgoed beter laten liggen. En controleer of de vingers van je baby niet ergens tussen kunnen komen.

Vroeg pieken

Jonge kinderen zijn vaak geen uitslapers. Dat is op Koningsdag een voordeel: trek er voor dag en dauw op uit en snuffel als eerste tussen al het aanbod op de vrijmarkt.

Batterijtjes zijn gevaarlijk

Zitten er batterijen in je nieuwe aankoop? Dan moeten die achter een gesloten klepje zitten dat je met een schroevendraaier moet openmaken. Een kind moet het klepje niet zelf kunnen opentrekken. Als een kind een (knoop)batterij inslikt, kan dat levensgevaarlijk zijn. Controleer bij ouder, elektrisch speelgoed of er geen schade is door lekkende batterijen.

Lego of GI Joe

Vintage speelgoed kan veel waard zijn. Let bijvoorbeeld op complete, vintage Lego-sets, Magic kaarten, oude actiefiguren van Star Wars of GI Joe, of Furby’s. Als iets in de originele, ongeopende verpakking zit, verhoogt dat de waarde.

Financieel opvoeden op Koningsdag

Maak van de gelegenheid gebruik om je kind de waarde van geld te leren en help hem met onderhandelen. Zo vaak kan dat niet, maar wel op Koningsdag! Wees wel redelijk, anders leert je kind er nog niets van: leg uit dat zijn nieuwe aankoop eerst van een ander kindje is geweest die er met moeite afstand van doet.

Games zijn (soms) veel waard

Games kunnen veel waard zijn; maar je moet je pappenheimers kennen. Zo leverde een ongeopend exemplaar van het allereerste The Legend of Zelda-spel van Nintendo 870.000 dollar (ruim 732.000 euro) op. Die vind je zelden, want daarmee werd het wereldrecord voor het duurste exemplaar van een computerspel ooit gebroken. Check deze site als je de echt waardevolle games wil herkennen.

Aan incompleet heb je niets

Kijk of je aankoop compleet is. Als de helft van een kaartenset of alle bankbiljetten uit Monopoly missen heb je er nog niets aan.

Kan het in de wasmachine?

Kies voor speelgoed dat je makkelijk kunt wassen in de wasmachine of kunt afnemen met een doek of spons. Baby’s stoppen speelgoed vaak in hun mond waardoor ze veel bacteriën binnenkrijgen - daar hoeven ze niet meteen ziek van te worden, maar als het even kan wil je dat voorkomen. Bij speelgoed met batterijen moet er op de verpakking staan hoe je het schoon kunt maken.

Wees geen keiharde onderhandelaar - het is tenslotte feest

Vergeet niet dat het een feestdag is: het moet leuk blijven. Ga dus niet kwaad afdingen en keihard onderhandelen met een kleuter die zijn speelgoed staat te verkopen.

