Gerco en Tineke hebben dochtertje met syndroom van Down: ‘Zwaar? Het is genieten met Sanne!’

Lucy Woesthoff: ‘Wij zijn een normaal gezin met twee moeders’

5 februari Het was niet makkelijk om de nieuwe vriendin van Dinand Woesthoff te zijn. De zanger van Kane was nog in diepe rouw na het overlijden van zijn vrouw Guusje Nederhorst. Nu is Lucy Woesthoff blij dat ze dat destijds onderschatte: ,,Want als ik had geweten wat me te wachten stond, was ik er misschien niet aan begonnen.’’