Goede oppas is goud waard: ‘Steeds ander gezicht kan zorgen voor onrust’

Deze winkel houdt houten speelgoed hoog in het vaandel: ‘Het is warm en vol beleving’

Houten speelgoed ouderwets? Niet als het aan Kees Verkerke (69) uit Zierikzee ligt. In zijn winkel Knock on Wood biedt hij al 25 jaar lang een gigantische collectie houten speelgoed aan. Want volgens Verkerke is het duurzaam, leerzaam maar vooral ook superleuk. En daar geniet hij zelf ook nog steeds van.

28 december