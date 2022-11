Grote kans dat kinderen ‘tweedehandsje’ krijgen van Sint: speelgoed Marktplaats in trek

Kinderarts ligt 11 uur in couveuse: ‘Zelfde gevoel van hulpeloos­heid als baby moet voelen’

In de centrale hal van het ETZ Elisabeth ligt kinderarts Jan Erik Bunt een dag lang in een couveuse. In het zicht van iedereen, maar met een belangrijk doel: meer erkenning en aandacht voor ouders en hun te vroeg geboren baby.

22 november