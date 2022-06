‘Helft van de zwangere vrouwen werkt onder onveilige omstandigheden’

De helft van alle Nederlandse zwangere vrouwen werkt onder onveilige omstandigheden, waardoor zij risico lopen op complicaties als een miskraam, vroeggeboorte of hoge bloeddruk. Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling Verloskunde in Amsterdam UMC. De onderzoekers noemen de resultaten ‘opmerkelijk’.

Vooral vrouwen met een lager opleidingsniveau (tot mbo) lopen een risico op onveilige werkomstandigheden, net als vrouwen die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, welzijn, de horeca, de industrie, de bouw en de schoonmaak, schrijven de onderzoekers. Ze doen bijvoorbeeld fysiek belastend werk, hebben te maken met stress, lawaai of lange en onregelmatige werktijden. Sommigen komen in contact met infectieziekten of chemische stoffen.

De zwangeren lopen daardoor een hoger risico op een miskraam, of een kind dat te vroeg of te klein geboren wordt. Daarnaast hebben de vrouwen meer kans op een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. ,,Dit zijn geen individuele gevallen. Het is een serieus maatschappelijk probleem waar op korte termijn verandering in moet komen”, aldus bedrijfsarts Monique van Beukering, hoofdonderzoeker van Amsterdam UMC.

Voor het onderzoek werd een groep van 269 gezonde zwangere vrouwen met een laag risico op complicaties gevolgd. De populatie was representatief voor de Nederlandse werkende zwangeren. Op verschillende momenten tijdens de zwangerschap zijn gegevens verzameld over hun werkomstandigheden.

‘Niet volgens wettelijke regels’

De voor zwangeren onveilige omstandigheden zijn ‘niet volgens de wettelijke regels en (medische) richtlijnen’, stelt Van Beukering. ,,Uit onderzoek weten we dat lichamelijk belastend werk en lange werktijden de kans op bijvoorbeeld vroeggeboorte verhogen, en daarom zijn die richtlijnen en wetten opgesteld. Als zwangere vrouwen deze richtlijnen volgen, kunnen ze veilig doorwerken tot aan hun zwangerschapsverlof.” Eigenlijk zou de bedrijfsarts met iedere zwangere werknemer moeten bespreken welke risico’s er op de werkplek zijn en welke maatregelen er getroffen moeten worden. Uit het onderzoek blijkt dat maar 15 procent van de vrouwen die in verwachting zijn goed wordt voorgelicht over de risico’s tijdens het werk. ,,Het is de hoogste tijd dat daar verandering in komt.”

Van Beukering gaat samen met gynaecoloog Marjolein Kok en bedrijfsdoula Ina Heijnen in gesprek met politici, verzekeraars, bedrijfsartsen, verloskundigen, gynaecologen en vertegenwoordigers van werkende zwangeren en hun werkgevers om te zorgen dat er verandering plaatsvindt.

