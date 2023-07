‘Helft van kinderen op Eerste Hulp heeft ernstige verwondingen door ongeluk op trampoline’

Op Instagram deelt Klaartje ervaringen van andere pleegou­ders: ‘Mooiste wat er is’

Klaartje de Vletter (41) is pleegouder en deelt haar ervaringen op Instagram, op haar platform ‘Hoe doen andere pleegouders dat’. Het is uitgegroeid tot een plek waar verschillende ervaringen van (pleeg)ouders gebundeld staan en geeft een inkijkje in hoe het er bij pleeggezinnen achter de voordeur aan toegaat. ,,Veel pleegouders herkennen zich in de verhalen. Het geeft steun en moed.”