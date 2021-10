Het lukt Julien (18) niet vriendschappen te sluiten: ‘Met Facebookoproepjes ben ik gestopt’

,,Samen naar de bioscoop, samen een stuk fietsen of wandelen. Gewoon een milkshake halen of iets drinken op een terras. Dat lijkt me leuk, maar het lukt allemaal niet. Het maakt me radeloos. Zo zou ik het omschrijven. Ik ben niet iemand die snel opgeeft, maar ik ben er wel heel dichtbij.’’



,,Ik voel me nergens welkom, dat is het lastige. Ik was 2 jaar oud toen ik door jeugdzorg bij mijn moeder werd weggehaald. Daar ging het niet meer. Ik woon sinds mijn 10de in een instelling in Hellevoetsluis, maar ik ben in mijn leven al elf keer verhuisd. Daardoor heb ik een hechtingsstoornis opgelopen. Ik heb ook een vorm van autisme, maar vooral door al dat verhuizen maak ik moeilijk contact met mensen.’’