Hittesluiting kinderopvang treft ouders: ‘Het is gewoon een kermis’

Vandaag geldt voor heel het land code geel vanwege de hitte. De temperaturen komen boven de 30 graden uit en het Nationaal Hitteplan is van kracht. Voor het midden, zuiden en oosten van Nederland geldt morgen zelfs code oranje. Dan worden zelfs temperaturen tegen de 40 graden verwacht op enkele plekken in ons land. Een deel van de kinderopvangorganisaties heeft daarom de openingstijden aangepast.



Zo kunnen op de kinderdagverblijven van Ska (regio Amersfoort) kinderen alleen in de ochtend opgevangen worden. De organisatie zelf spreekt van ‘een tropenrooster’. Ouders kregen hier zondagavond een mail over. De bso’s zijn wel in de middag open, maar sluiten al om 17.00 uur. Ook bij Kindergarden (regio Amsterdam) zijn de kinderen vandaag en morgen slechts welkom tot 13.00 uur ‘s middags, blijkt uit een vrijdagavond verstuurde mail aan de ouders. Opmerkelijk: dit rooster geldt voor alle vestigingen, ongeacht of er airco aanwezig is.