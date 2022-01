Hoe pijn uit jouw jeugd invloed kan hebben op je eigen moederschap

Moedermisère Bang dat je je baby iets aandoet? ‘Dat heet intrusie en is vrij normaal’

Er zijn van die verwachtingen over het moederschap die niet bepaald uitkomen als het eenmaal zo ver is. Soms sta je zelfs compleet versteld van wat er met jou als mens, met je lijf of in je hoofd gebeurt. In Moedermisère lees je wat niemand je vooraf vertelde over moeder zijn, maar wat je graag had willen weten. Dit keer: intrusies over je baby.

