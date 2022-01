‘Ik zou willen dat ik hem nooit was tegen gekomen’

Luister hier naar de nieuwste aflevering:

Podcast Over de Liefde

In deze nieuwe aflevering van Over de liefde praat Debby met journalist Suzanne Rethans. Suzannes leven lag een paar jaar geleden volledig overhoop toen ze na een relatie van dertien jaar als een blok viel voor een andere man. ,,Ik zat klem in het gezinsleven”, zegt Suzanne in Over de liefde. Ze verliet haar ex-man en drie kinderen en trok in bij haar nieuwe liefde. Het verdriet, de pijn en vooral het ongeloof was groot. Niet alleen in haar directe omgeving, ook de publieke opinie gaf haar ervan langs. Want als vrouw weggaan bij je gezin, dat doe je niet. ,,Ik heb voor iedere minuut met de kinderen moeten vechten.” Over de liefde is te beluisteren via Spotify en de Podcast-app. Elke zondag is er een nieuwe aflevering.