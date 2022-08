Impact van corona te zien in 800 kindertekeningen: ‘Oei, wat is opa klein getekend’

Kim werd wegge­stuurd uit het ziekenhuis terwijl haar vliezen al gebroken waren

Wat had ze zich verheugd op die roze wolk. Maar voor Kim van Dijk (37) uit Vlaardingen kreeg het begin van haar kraamperiode een bizarre wending. Want juist toen ze op het punt van bevallen stond, stuurde het ziekenhuis haar weg. ,,M’n vliezen waren al gebroken! Het is echt bizar wat er gebeurd is.’’

28 juli