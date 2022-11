In gesprek met abortusdemonstranten: ‘Wij zijn niet agressief, we helpen juist’

Moet je baby per se in een bedje slapen, of zijn autostoel­tjes en draagzak­ken ook goed?

Probleem: je kind wil wel in de draagzak slapen, maar in bed ligt het maar wakker. Moet je kind écht in bed slapen? Deze site stelt wekelijks een slaapvraag aan een slaapdeskundige. Deze week is dat Marijke Smeding van Bureau van Slaap.

10 oktober