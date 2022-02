In haar werkende leven heeft Marieke nog nooit zoveel warmte gezien als in het onderwijs

In sommige klassen op mijn school waren de afgelopen weken wel meer dan tien leerlingen ziek. Ook onder mijn collega’s houdt omikron momenteel flink huis.



Sterker nog: wat was ik blij dat ik het grootste deel van dit stukje al vorige week had geschreven, want maandag stond ik in het rijtje van ‘positieve’ collega’s in de groepsapp van school. Nadat mijn twee jongste kinderen het weekend hiervoor ziek waren geworden, volgde ik een weekje later. Ondanks mijn booster van amper een maand oud, ben ik alsnog flink gevloerd.