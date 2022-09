Jaap Robben schrijft over kindersterfte: ‘Ze kregen geen uitvaart, lagen in ongewijde grond’

Kinderboekenrecensie Pubers aan het lezen krijgen met deze drie dikke vakantie­boe­ken

Geen probleem als je deze zomer geen vakantie viert in het buitenland want in boeken kun je ook op reis. Bijvoorbeeld naar piratenschepen in China, valsemunters in Amerika en de wouden in een land dat veel weg heeft van Suriname. Jeugdboekenrecensent Jaap Friso tipt drie recente jeugdromans waarin de wereld naar jou toekomt. Lekker dikke en spannende boeken voor kinderen boven de 12 jaar om helemaal in te verdwijnen.

18 augustus