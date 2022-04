Je kind van de speen af helpen? Met deze tips gaat het lukken

Moeders met stress krijgen gespannen baby’s, deze experts leggen uit hoe dat komt

Iedereen weet dat wat je eet en drinkt tijdens je zwangerschap impact heeft op de gezondheid van je baby. Maar dat stress in die negen maanden ook de mentale gezondheid van het kindje kan beïnvloeden, is minder bekend. Gelukkig kun je als moeder meer emotionele balans nastreven tijdens je zwangerschap en daarna. Experts leggen uit hoe dat werkt. ,,Het is goed dat je als ouder weet hoe gevoelig een foetus is.”

12 april