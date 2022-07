Jeanet wilde holistisch baren, maar het wordt heftige ziekenhuisbevalling: ‘Een mooie les in overgave’

Mijn bevallingTot haar 29ste jaar voelt ondernemer Jeanet Wolf (32) dat ze geen kinderen wil, maar tijdens een reis door Bali met haar liefde John verandert dit. Met een holistische kijk op verwekking, zwangerschap en bevalling heeft ze de wens om thuis te bevallen, zonder pijnmedicatie. De realiteit is anders: door complicaties bevalt ze in het ziekenhuis en krijgt ze alles wat ze niet wilde, inclusief een ruggenprik.

Tijdens haar reis door Bali voelt ze dat er ruimte in haar leven is voor een kind: ,,Ik wist niets van baby’s maar nam mijn kinderwens serieus. Als ex-bodybuilder kom ik uit een mannenwereld van jagen en doorbeuken en daarom wilde ik zwanger worden bewust aanpakken. Ik wilde eerst zelf alles op orde hebben en bezocht een rebirthing-sessie, een cacaoceremonie en woonde een week in een ashram. Er kwam een moment dat ik diep van binnen wist: ik ben er klaar voor moeder te worden.”

Wolf verdiept zich in het holistische ‘conscious conception’: bewust zijn van de invloed die je zelf hebt op conceptie. Een zwangerschapstest hoeft ze niet te doen, ze weet en voelt wanneer het zover is. Haar zwangerschap wil ze rustig doorlopen: ,,Ik wilde voorkomen dat mijn kindje stress zou krijgen in de buik.” Al vanaf de tweede week van haar zwangerschap is ze misselijk en moet ze elke twee uur overgeven: ,,Ik moest bedrust nemen en alles uit mijn handen laten vallen. Al vroeg kwam er ook bekkeninstabiliteit bij.”

Schakelen tussen rouw en blijdschap

Ondanks de bedrust verloopt haar zwangerschap stressvoller dan ze had gehoopt. Als ze in week 32 het nieuws krijgt dat haar moeder niet lang meer te leven heeft, wordt het zowel fysiek als mentaal nog zwaarder: ,,Mijn vader en ik waren 24/7 bij mijn moeder. Twee weken voordat ik moest bevallen overleed ze. Ik stond met mijn hoogzwangere buik op de crematie en moest leren schakelen tussen twee emoties: rouw om mijn moeder en blijdschap om de komst van de baby, want het aftellen was begonnen.”

Quote Alles wat ik niet wilde, wilde ik nu wel. Medicatie, een monitor om mijn kind in de gaten te houden, oxytocine om te ontsluiten Jeanet

Ze voelt dat haar lichaam allesbehalve een veilige plek is voor haar kind. Daarom duikt ze de laatste twee weken thuis in een bubbel. Op een zaterdagavond, vlak voor de uitgerekende datum, breken haar vliezen. De weeën komen op gang. Ze weet precies wat ze wil: ,,Ik ging voor een rustige thuisbevalling: bad in de woonkamer, muziekje erbij, geen medicatie en zo min mogelijk gedoe. Ik wilde ons kindje geboren laten worden in een veilige omgeving. Geen ziekenhuis, geen medicatie en wee-opwekkers en zeker geen ruggenprik. Het was voor mij allemaal een no-go.”

‘Oh my god, de mamamaffia’ en ‘Dat je je huilbaby echt even kan haten’. Deze 11 zaken hadden moeders niet verwacht voordat ze een kind hadden, vertellen zij aan Ouders van Nu.

Ondragelijke weeën: ‘Geef mij die ruggenprik!’

De realiteit is anders. De weeën vallen stil en de ontsluiting vordert traag. Door de langdurig gebroken vliezen moet ze naar het ziekenhuis vanwege infectiegevaar. Dat was absoluut niet haar wens, maar ze weet dat het gezien de omstandigheden de beste optie is. Ze treffen in een Fries ziekenhuis een fijn team: ,,We dimden het licht in de kamer en het personeel deed alles in overleg, waardoor ik het gevoel had dat ik zelf de leiding had over mijn bevalling.”

Helaas schiet de ontsluiting niet op en zakken de weeën soms helemaal weg. Ze krijgt een oxytocinespuit om de weeën te stimuleren en haar vliezen worden handmatig verder gebroken. Als de baby verandert van positie, komt hij op een zenuw in het geboortekanaal te liggen en worden de weeën ondragelijk: ,,Het enige wat ik toen dacht: geef mij die ruggenprik!”

Quote Ik zie het als een belangrij­ke les in volledige overgave: als je vecht tegen de realiteit, verlies je altijd Jeanet

‘Ineens telde maar één ding: beiden gezond de bevalling doorstaan’

Als de ruggenprik vier keer verkeerd wordt gezet, komt Wolf in een neerwaartse spiraal terecht. Haar bloeddruk gaat van extreem laag naar extreem hoog. Ze probeert zichzelf erbij te houden, maar voelt dat ze wegzakt: ,,Alles wat ik vooraf niet wilde, wilde ik nu wel. Medicatie om weer op de wereld te komen, een monitor om mijn kind in de gaten te houden, oxytocine om te ontsluiten. Ineens telde maar één ding: beiden gezond de bevalling doorstaan. Al het andere werd onbelangrijk.” Als ze weer bij is, heeft ze 10 centimeter ontsluiting: ,,Ik heb twintig minuten geperst en toen was hij er, onze prachtige zoon Jayson Daniël. Hij huilde meteen en was kalm, fit en tevreden.”

,,Ik was bang dat ik het moedergevoel niet meteen zou hebben, maar toen Jayson op mij werd gelegd voelde het alsof hij er altijd al was. Ik was zo blij en dankbaar. Mijn man John en ik hebben ervoor gekozen de eerste maanden thuis door te brengen. We hebben de wereld heel klein gemaakt, om elkaar goed te leren kennen.” De heftige bevalling met meerdere complicaties was voor Wolf geenszins traumatisch: ,,Ik zie het als een belangrijke les in volledige overgave: als je vecht tegen de realiteit, verlies je altijd. Als ik mij had verzet tegen keuzes van het ziekenhuispersoneel en had vastgehouden aan mijn plan, had ik mij dingen op de hals gehaald die ik niet meer terug had kunnen draaien. Daarom ben ik dankbaar voor mijn bevalling en hoe succesvol deze is verlopen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.