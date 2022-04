Juf Marieke: ‘De nasleep van corona zorgt voor grote onrust in het klaslokaal’

Jeroens 4-jarige zoontje overleed aan hersentu­mor: ‘Had leven met Kasper voor geen goud willen missen’

Een ‘achtbaan op losse schroeven’, zo omschrijft Jeroen van Veen zijn wereld als hij hoort dat zijn zoon Kasper kanker heeft. Hij schrijft er een boek over dat geen gelukkig einde kent: Kasper is na meer dan duizend dagen uitbehandeld en overlijdt op 4 maart aan een hersentumor. Toch had Jeroen zijn kind nooit willen missen: ,,Kasper heeft me laten inzien hoe ongelofelijk mooi het leven is.”

