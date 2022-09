Kabinet: Goedkopere kinderopvang op rustige dagen en inzet nieuwkomers

De personeelstekorten in de kinderopvang zijn onverminderd hoog. De instroom van medewerkers groeit nog steeds, maar die groei vlakt af. Ondertussen nemen de wachtlijsten in alle soorten opvang toe. BOinK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang, sprak recent nog van ‘een kermis in de kinderopvang’. Ouders worden, bijvoorbeeld door personeelstekorten, voortdurend geconfronteerd met sluitingen en moeten dan in hun eigen netwerk naarstig op zoek naar informele opvang van hun kroost.

Het kabinet komt nu met een reeks maatregelen om de sector soelaas te bieden, zoals de goedkopere opvang op woensdag en vrijdag of extra activiteiten op die dagen. Dan wordt namelijk traditioneel minder opvang afgenomen, met name in de buitenschoolse opvang, doordat veel mensen hun parttimedag hebben en schooldagen korter zijn.

Ouders verleiden

Overigens zijn er al kinderopvangorganisaties die ouders proberen te verleiden door 5 tot 10 procent minder per uur te vragen op rustige dagen. Zo meldt kinderdagverblijf Jansen en Jansen, met zes vestigingen in Utrecht, op de website: ‘In ongeveer 90 procent van onze inschrijvingen wordt er opvang gevraagd op maandag, dinsdag of donderdag. Dat maakt het lastig om de minder populaire dagen, woensdag en vrijdag, goed gevuld te krijgen.’

Quote Van Gennip kijkt samen met haar onderwijs­col­le­ga hoe ‘combina­tie­ba­nen’ tussen kinderop­vang en onderwijs gestimu­leerd kunnen worden Persbericht Sociale Zaken en Werkgelegenheid Met de prijsverlaging op deze dagen hopen organisaties dat ouders sneller geneigd zijn één van deze dagen af te nemen, waardoor de bezettingsgraad ook op woensdag en vrijdag heel stabiel is en opvangen in totaal meer ouders kunnen bedienen. Dat is ook de bedoeling: het ministerie van Sociale Zaken gaat ervan uit dat iedere kindplaats in het algemeen kinderopvang kan bieden aan gemiddeld 1,9 kind, blijkt uit een rapport van Berenschot.



Verder wil minister Van Gennip dat gediplomeerde nieuwkomers (inclusief statushouders en Oekraïners) aan het werk kunnen op opvanglocaties met anderstalige kinderen en dat ongediplomeerde nieuwkomers kunnen bijdragen als ‘groepshulp’. Dit verlaagt volgens haar de werkdruk van gewone pedagogisch medewerkers en stelt de nieuwkomers in staat om Nederlands te leren en werkervaring op te doen.

Ook bekende ingrepen

De bewindsvrouw komt ook met al bekende ingrepen. Zo verlengt ze de eerdere maatregel waarbij beroepskrachten in opleiding voor 50 procent mogen meetellen in de dagelijkse formatie tot 1 juli 2024. Ook kijkt Van Gennip naar mogelijkheden om zijinstroom richting de kinderopvang te stimuleren, iets waar de sector zelf al langere tijd mee bezig is. Om mensen ‘te enthousiasmeren’ voor het werken in de kinderopvang, wil het ministerie opnieuw een geldpotje verstrekken aan de sector voor een communicatiecampagne.

Daarnaast wil het kabinet de regels in de kinderopvang versoepelen, zodat de werkdruk voor bestaand personeel afneemt. Zo kan er worden gesleuteld aan de registratie rondom het maximale aantal kinderen waar één pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor is. Dit heet de beroepskracht-kindratio. Of aan de regel dat er, als een kind aanwezig is, op die dag ‘minimaal één vast gezicht van het kind op de groep’ werkt. Dat wordt het vaste-gezichtencriterium genoemd.

Tot slot: uit onderzoek blijkt dat veel medewerkers in de opvang meer uren willen werken. De sector start daarom per half september een proef om de deeltijdfactor te verhogen. Ook kijkt Van Gennip samen met haar onderwijscollega hoe ‘combinatiebanen’ tussen kinderopvang en onderwijs gestimuleerd kunnen worden.

Volledig scherm Buiten spelen bij BSO Het Kinderplein in Terneuzen. © Anne Hana

Goede start

Sinds 2015 is het aantal medewerkers in de kinderopvang gegroeid naar zo’n 115.000 medewerkers, een stijging van 45 procent. Desondanks heeft de kinderopvangsector over de gehele breedte nog zo’n 5000 werknemers nodig om goed te kunnen functioneren. Daar moeten deze maatregelen aan bijdragen.

Brancheorganisatie BK vindt dat de minister ‘zeer constructief met de sector meedenkt’ over het grote personeelstekort. De organisatie hekelt echter het beleid van dit kabinet om de kinderopvang binnen enkele jaren bijna gratis te maken. ,,Dat zal leiden tot een ongeëvenaarde toename van de vraag. Daardoor zullen de tekorten van nu 5000 medewerkers oplopen naar zo’n 50.000 medewerkers. De toegankelijkheid van de kinderopvang komt daardoor echt in het geding.” BK ziet ook in het huidige plan punten waarop het kabinet geen stappen zet. ,,De belangrijkste is dat meer uren werken ook daadwerkelijk moet lonen.”

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) reageert enthousiast op de voorstellen. ‘De minister sluit aan bij de urgente signalen vanuit de sector en maakt hiermee een goede start! Door combinatiebanen met het onderwijs te stimuleren, lossen we meerdere problemen op’, schrijft de vereniging. Die benadrukt verder het versoepelen van regels, terwijl de kwaliteit hoog blijft, belangrijk te vinden. Met Prinsjesdag hoopt BMK op verhoging van de tarieven vanuit de overheid voor kinderopvang. ‘Met de afspraak dat werkgevers dit in de komende cao 100 procent inzetten voor een salarisverhoging.’

Quote De minister sluit aan bij de urgente signalen vanuit de sector en maakt hiermee een goede start! Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

