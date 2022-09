Kinderboekenrecensent tipt de zes leukste uitgaven voor Kinderboekenweek

Kinderboekenrecensie‘Gi-ga-groen, gi-ga-groen. Kom mee naar buiten, er is genoeg te doen’, zingt Kinderen voor Kinderen in het Kinderboekenweeklied . Omdat de Kinderboekenweek, die volgende week woensdag begint, in het teken staat van de natuur, verschijnen er heel veel informatieve kinderboeken over dieren, het bos en het klimaat. Kinderenboekenrecensent Jaap Friso zet interessante uitgaven op een rijtje.

Melksnormezen en tegeltuintjes

Meteen maar de leukste, een boek van Auke Florian Hiemstra (die je vast kent van zijn opvallende kapsel én enthousiasme tijdens zijn talkshowoptredens) over natuur in de stad. Op een aanstekelijke toon schrijft hij over allerlei dieren en planten in de stad, die je wel ziet maar niet altijd heel bewust waarneemt. Hiemstra geeft met veel voorbeelden, geweldige anekdotes en foto’s aan wat de rol van dieren is in onze leefomgeving. Verhalen over afval, vogelpoep en tegeltuintjes. Hiemstra heeft zich uitgeleefd op de alliteraties, naast perronpapegaaien & krekelcriminelen zijn er ook hoofdstuktitels als ‘kroketkreeften & kinderverslinders en melksnormezen & brievenbus-broeders. Dat maakt op een vrolijke manier nieuwsgierig.

‘Perronpapegaaien & krekelcriminelen - op safari in de stad’ van Auke Florian Hiemstra. Illustraties Annette Fienieg, uitgeverij Ploegsma, 10+

Ezelsbruggetjes voor kleine biologen

Voor kinderen die heel graag willen weten hoe bloemen, planten en dieren heten, is Soortenschat een ideaal boek. Waar kun je soorten aan herkennen en wat zijn de belangrijkste eigenschappen? Aan de hand van goed gelijkende en vaak grappige tekeningen enthousiasmeert bioloog Geert-Jan Roebers kinderen om de natuur uit de omgeving beter te leren kennen. Hoe stoer is het als je met zekerheid kunt zeggen dat het om een herderstasje gaat omdat je de hartvormige vruchtjes herkent? Met woordgrapjes als ezelsbruggetjes: ‘De stekelbaars heeft drie stekels op zijn rug. Dat geeft hem wat prikkelbaars.’

‘Soortenschat. Kindercanon van de natuur in de Lage Landen’ van Geert-Jan Roebers., illustraties Pieter Fannes, uitgeverij Gottmer, 6+

Het nut van gif

In het voorwoord van Gif in het dierenrijk schrijft Freek Vonk zo’n spannende anekdote waar kinderen van smullen. Hij had dood kunnen zijn na de beet van een levensgevaarlijke gifslang maar het liep gelukkig met een sisser af. Kinderen houden van een gevaarlijk randje en dus is gif een prima onderwerp voor een kinderboek. Bioloog Mátyás Bittenbinder gaat uitgebreid in op het ontstaan en de gevaren van gif, maar ook op het belang ervan. Dieren hebben gif nodig om zichzelf te beschermen en sommige gifsoorten worden gebruikt om medicijnen van te maken. Het gif van het gilamonster, een hagedis, helpt bijvoorbeeld tegen suikerziekte. Natuurlijk worden de allergiftigste dieren ter wereld uitgelicht, zoals de gouden pijlgifkikker, de blauwogige octopus en de Australische zeewesp. Nederland steekt daar een beetje schriel tegen af met zijn adders, hommels en spinnen maar dat is ook wel geruststellend. In dit kleurrijke en beetje rommelige boek staan naast veel foto’s en tekeningen ook een paar verhalen.

‘Gif in het dierenrijk’ van Mátyás Bittenbinder & Barend Last, illustraties Dagmar Heikens & János Bittenbinder, uitgeverij Fontaine, 8+

Babyboekje - van worm tot lieveheersbeestje

Voor de allerkleinsten begint het met woorden die met de natuur te maken hebben. Van worm (één lettergreep) tot lieveheersbeestje (vijf lettergrepen). Met kleurrijke, pictogramachtige tekeningen is dit boek een kennismaking met dieren, planten en dingen die in de tuin, de jungle en het bos, aan zee en op het platteland voorkomen. Over de vos en de pinguïn, een palm, een zonnebloem en de tractor en een berg. Met op iedere bladzijde een tekening met een flapje. Achter de den staat een houthakker. Zo eenvoudig kan het zijn.

‘100 eerste woordjes in de natuur’ van Edward Underwood. Uitgeverij Gottmer, 1+

Voorlezen over hertenkalfjes en vleermuizen

Van de vroege ochtend tot in de nacht is er van alles te beleven in het bos. Een hertenkalfje trapt de dag af en de vleermuizen worden wakker als het donker wordt. Op iedere pagina in ‘Het geheime bos’ staan andere dieren met hun jongen centraal. Met in verhalende vorm uitleg over hun bezigheden en vragen over wat er op de tekeningen is te zien. Alles is vredig en lieflijk op de volle prenten en er staan enigszins zalvende zinnen in als ‘het vroege zonlicht tovert vlekken op de bomen en de planten’. Maar voor wie daar doorheen leest, is het een leerzaam ontdek- en voorleesboek. Wel even aan de kleuters uitleggen dat er in Nederlandse bossen geen beren voorkomen.

‘Het geheime bos, een ontdekboek’ van Sandra Dieckmann, vertaling Monique van der Zanden, uitgeverij Christofoor, 3+

Thee zetten en keutels besnuffelen

Als je toch in het bos bent, is er genoeg te doen. Zaden zoeken, dieren herkennen of een takkenspeurtocht doen. Maartje Kouwen leidt jonge wildzoekers door alle seizoenen. Ze beschrijft het bos als een groot attractiepark waar van alles is te zien, horen, ruiken, proeven en vooral te spelen valt en geeft originele tips. Stop een handje dennennaalden in een thermoskan heet water en je hebt heerlijke thee. Durf jij dierenkeutels van dichtbij te besnuffelen? En speel eens een potje domino met bladeren of mikado met kleine takjes. Een praktisch boekje met heldere illustraties.

‘Wildzoekers in het bos’ van Maartje Kouwen, illustraties Kim Merel, uitgeverij Lemniscaat, 6+

