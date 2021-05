Kinderwens en geen partner? ‘Niet te licht denken over eicellen invriezen’

Kinderwens maar nog geen partner? Steeds meer vrouwen in Nederland besluiten hun eicellen in te laten vriezen om niet-medische redenen. Vaak zijn dit vrouwen die geen partner hebben gevonden en bij wie de klok toch echt begint te tikken. Maar ook jonge vrouwen melden zich.

Bij Medisch Centrum Kinderwens komen gemiddeld 24 vrouwen per jaar op intakegesprek om eicellen in te laten vriezen. ,,Maar er zit een stijgende lijn in, in 2020 waren het er in totaal 48. Landelijke cijfers zijn niet bekend”, zegt Nicole Beckers, arts voortplantingsgeneeskunde bij Medisch Centrum Kinderwens. Het centrum is een van de twintig ziekenhuizen en medische centra waar je terecht kunt voor het invriezen van eicellen.

De gemiddelde leeftijd van de vrouwen die zich melden bij Medisch Centrum Kinderwens is 36,6 jaar, de jongste is 26, de oudste 41 jaar. Volgens Beckers kiest het merendeel van de vrouwen voor het invriezen van eicellen, omdat ze geen partner of geen stabiele relatie hebben en die wel willen voor ze moeder worden. ,,Maar er zijn ook vrouwen die de keuze voor wel of geen kinderen, uitstellen. Ze besluiten hun eicellen in te vriezen, omdat ze dan met die eitjes later een betere zwangerschapskans hebben. Bij ziekte gebeurt het ook, maar dan is het een heel ander verhaal.”

Quote Studies laten zien dat gemiddeld 10 procent van de patiënten terugkomt voor het gebruik van ingevroren eicellen Marieke Schoonenberg, gynaecoloog

Voorraad

De kosten voor het invriezen van eicellen worden door de meeste zorgverzekeraars alleen bij medische omstandigheden vergoed. Als je het doet om persoonlijke redenen, zal je het zelf moeten betalen. De kosten bedragen gemiddeld zo’n 3500 euro. Eicellen invriezen betekent dat je voor ivf kiest. Een traject waar niet te licht over gedacht moet worden. Beckers: ,,Heel kort gezegd gaat het om 2 tot 2,5 week hormooninjecties, echocontroles en een eicelpunctie.” Vervolgens worden de eicellen ingevroren bij -196 graden Celsius en kunnen ze tientallen jaren veilig worden opgeslagen.

IVF

Bij deze behandeling wordt een eicel in het laboratorium, dus buiten het lichaam, bevrucht en daarna in de baarmoeder geplaatst. De vrouw krijgt hiervoor een hormoonbehandeling zodat er meerdere eicellen rijpen. Maar hoe werkt dit precies? Ouders van Nu legt het uit. Niet alle vrouwen besluiten hun ingevroren eicellen te gebruiken, zegt Marieke Schoonenberg, gynaecoloog en medisch directeur van kinderwenscentrum Nij Geertgen. ,,Studies laten zien dat gemiddeld 10 procent van de patiënten terugkomt voor het gebruik van ingevroren eicellen. Ze zijn dan mogelijk toch een partner tegengekomen met wie ze het op de natuurlijke manier willen proberen. Sommigen gebruiken de ingevroren voorraad dan als reserve.”

Omstandigheden

Nij Geertgen helpt een handjevol vrouwen per jaar die hun eicellen willen laten invriezen. Het centrum staat op dit moment niet op de lijst van patiëntenvereniging Freya met klinieken die deze behandeling aanbieden. Daar gaat straks verandering in komen, vertelt Schoonenberg. ,,Onze missie en visie is dat we iedereen met een kinderwens helpen. Ook vrouwen met een kinderwens maar zonder partner of vrouwen die het willen uitstellen.” Maar Schoonenberg is terughoudend, want vrouwen hebben niet altijd de juiste verwachting bij het invriezen van eicellen. ,,De behandeling is niet ingewikkeld voor ons. Het zwaartepunt ligt bij het verwachtingsmanagement en de begeleiding hierin.”

De kans van slagen is sterk afhankelijk van de leeftijd van de vrouw, want die heeft invloed op de kwaliteit van de eicellen en de voorraad daarvan. Laat je een goede hoeveelheid eicellen invriezen, dan hoeft dat nog niets te zeggen over de kans van slagen, zegt Schoonenberg. ,,Uit onderzoek komt naar voren dat vrouwen van 35 jaar of jonger ongeveer 90 procent kans hebben op een levend geboren kind als ze twintig eicellen laten invriezen. Als je succes wilt behalen met het invriezen, begin er dan op tijd aan. Bij voorkeur vóór je 35ste jaar. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel.”

Quote Het is belangrijk dat vrouwen zich realiseren dat we op basis van de voorraad eicellen niets kunnen zeggen over de kans op succes Nicole Beckers, arts voortplantingsgeneeskunde

Vruchtbaarheid

De kans om zwanger te worden van ingevroren eicellen hangt dus af van het aantal eicellen in de vriezer en de leeftijd waarop je ze invriest. Maar ook de leeftijd waarop je ze gebruikt speelt een rol want de kans op complicaties bij de zwangerschap neemt met elk jaar toe. Beckers: ,,Het is belangrijk dat vrouwen zich realiseren dat we op basis van de voorraad eicellen niets kunnen zeggen over de vruchtbaarheid van dat moment of de kans op succes bij het gebruik van de opgeslagen eicellen.”

Door de groeiende vraag zijn er minder plekken beschikbaar voor vrouwen die om niet-medische redenen hun eicellen willen laten invriezen. Het UMC Utrecht heeft zelfs sinds 1 februari een aanmeldingsstop ingesteld die zeker tot halverwege 2021 duurt, valt te lezen op de site.

