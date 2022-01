Kolvende moeders in het zonnetje: ‘Als je eens wist hoeveel vrouwen in koude bezemhokken zwoegen’

Borstvoeden: niet elke moeder wil het, en bij niet elke moeder lukt het. Dat laatste gaat vaak gepaard met hard werken. Bovendien komt er een moment dat er gekolfd moet worden. Vandaag, op World Breast Pumping Day wordt er stilgestaan bij moeders die hun melk afkolven. Het thema dit keer: Holding Space: it’s okay to not be okay. Want kolven kan behoorlijk veel van een moeder vergen.

Teleurstelling omdat je baby rechtstreeks voeden niet lukt. Druppel voor druppel melk in je melkflesjes zien vallen terwijl de baby hongerig huilt. Elke paar uur weer aan die kolf vastzitten en na afloop alles schoonmaken: melk afkolven, zegt de organisatie van World Breast Pumping Day, vereist enorm veel toewijding. Ze roepen kolvende moeders vandaag op de hashtag #WeCanPump te gebruiken en kolfselfies te delen.

Niet elke moeder ervaart kolven als vreselijk, maar het kost wel veel meer moeite dan wanneer de baby meteen goed aanhapt en drinkt, zegt Christine Bulsing. Zij is lactatiekundige bij lactatiekundigenpraktijk Zoete Melk en onderdeel van het Ouders van Nu expertteam. ,,Je moet de melk eerst afkolven en daarna met een fles geven. Je bent dus dubbel zoveel tijd kwijt en daarbij komt ook nog het steeds schoonmaken van de flesjes en de kolf.” Je voedt de baby vanaf zijn geboorte om de drie uur, en wie kolft doet dat net zo vaak. Om de productie op peil te houden, kolft een moeder elke gemiste live voeding.

Gelijk laten drinken

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom moeders kolven. Er zijn de fulltime kolvers, die hun kindje nooit aanleggen. Er zijn moeders die precies willen bijhouden hoeveel hun baby binnenkrijgt en het zo monitoren. Dat is niet nodig als je baby gezond, alert is en goed groeit, maar het neemt die onzekerheid weg, zegt Bulsing.

Ook in de eerste weken kolven moeders vaak als hun kindje nog niet goed aan de borst drinkt. Bulsing: ,,Als moeder en kind in het begin zijn gescheiden, kan het dat de borstvoeding niet op goed gang komt en moet er eerst worden gekolfd. Idealiter drinkt de baby in het eerste uur al bij je, want dan komt de productie goed op gang. Ik adviseer, als dat niet lukt, om in de eerste zes uur wel te gaan kolven als je baby niet bij je is. Daarna wordt het moeilijker. Die baby heeft reserves en kan de eerste uren wel zonder voeding, maar je borsten moeten zo snel mogelijk dat signaal krijgen om melk aan te maken.”

Bij een geplande keizersnede komt de borstvoeding vaak lastiger op gang, en ook bij overgewicht of een hormoonafwijking. Ieder lichaam reageert anders, en elk klierweefsel is anders, zegt de lactatiekundige. ,,Gelukkig zitten er in gekolfde melk net zoveel antistoffen.”

En er zijn de moeders die weer aan het werk gaan. Kolven is dan haast onvermijdelijk als je borstvoeding wil blijven geven.

Toeschietreflex kunstmatig opwekken

Borstvoedingsorganisatie La Leche League (LLL) legt uit hoe het werkt met onze menselijke melkproductie: Als de baby aan de borst drinkt, masseert hij met tong en kaken melk uit de melkkanalen achter de tepelhof. Tegelijkertijd stimuleert hij zenuwuiteinden in de tepel en tepelhof, die een signaal doorgeven aan de hersenen. Daar worden vervolgens twee hormonen afgescheiden: prolactine en oxytocine. Oxytocine zorgt ervoor dat de melk naar de tepeluitgangen gestuurd wordt en beschikbaar komt voor de baby: de toeschietreflex die de melk laat stromen.

Kolven moet dit proces nabootsen: er is geen baby die die toeschietreflex opwekt, maar een apparaat dat met borstschilden je tepel vacuüm zet en met ritmische bewegingen het zuigen imiteert. Toch levert kolven altijd minder op dan wanneer de baby zelf drinkt. Om de productie op peil te houden moeten je borsten gestimuleerd blijven: nog vaker kolven dus, als de opbrengst te weinig is.

Het leuke gedeelte valt weg

Lydia de Raad, voorzitter van LLL, noemt een speciale dag als vandaag om de kolvende moeder erkenning te geven nog niet zo gek: ,,Het leuke, mooie gedeelte van borstvoeden, namelijk je baby dichtbij je, het troosten, koesteren, nabijheid: dat valt weg als je kolft. En dat is juist wat veel vrouwen motiveert om te blijven borstvoeden. Het gevoel: waar doe ik het toch allemaal voor, kun je sneller hebben als je alleen maar kolft.”

De verantwoordelijkheid van het kolven kan enorm veel stress geven, zegt De Raad. ,,Je baby is compleet afhankelijk van jouw melk, jij moet het eruit zien te krijgen en veilig thuis komen met die melk. Als je eens wist hoe vaak wij gebeld worden over een stroomuitval: zo veel stress dat de melk misschien ontdooit.” De uitdrukking ‘crying over spilled milk’: wie dat heeft verzonnen heeft nog nooit een flesje zelfgekolfde melk omgegooid, zegt zij. ,,Als je als kolvende moeder een lekkend zakje uit je tas haalt of een flesje omgooit: dat is afschuwelijk.”

It’s okay to not be okay, maar hoe maak je het comfortabeler voor jezelf als je kolft?

• Warmte is enorm belangrijk. Zorg dat de kachel aanstaat in het kolfhok, leg een warme pittenzak op je nek of borsten en drink iets warms. De Raad: ,,Als je eens wist hoeveel vrouwen en elke dag in een koud bezemhok zitten te zwoegen, terwijl die kou alles blokkeert.”

• Ontspan. Zucht diep door voordat je begint, bekijk foto’s en filmpjes van je baby. Wat kan helpen, zegt Lydia de Raad, is een filmpje opnemen van hoe je baby begint met drinken. Dat ongeduldige hijgen voordat ze aanhappen en het tevreden geluidje als ze drinken; daarvan gaat je melk stromen.

• Ken en gebruik je rechten. Je hebt tot de baby 9 maanden is recht op een kwart kolftijd per dag, dus twee uur bij een werkdag van 8 uur. Die mag je ook inzetten om je baby live te voeden, dus eerder ophalen van de opvang. Bulsing: ,,Het werk blijft soms liggen, of een collega moet harder werken. Probeer daar toch voor te kiezen. Het is maar negen maanden, die tijd komt niet meer terug.”

• Er is neusspray te koop met oxytocine die de toeschietreflex makkelijker opwekt

• Een goeie tip, zegt De Raad: staar je niet blind op de milliliters. ,,Gebruik babysokjes om de flesjes in te stoppen als je kolft. Ze zijn namelijk niet geijkt en het aantal opgevangen milliliters klopt niet altijd met de maatstreepjes. Als je steeds maar bezig bent met 70, nee toch 90, maar gisteren was het honderd: dan ontspan je niet. Probeer dat los te laten.”

• Heb je een mijlpaal bereikt in het borstvoeden? Trots zijn mag, en borstvoedingsorganisatie La Leche League stuurt je een gratis mijlpaalkaartje.

