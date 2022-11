Krijsende peuter met driftbuien: wanneer is het tijd om je zorgen te maken?

Meredith is zwanger na tien jaar puncties, miskramen, terugplaat­sin­gen, hormonen en de eendenbek

Bij 15 procent van de stellen met een kinderwens is er na een jaar geen zwangerschap ontstaan. In de Week van de Vruchtbaarheid vertellen we de verhalen van deze wensouders. Voor de drie dames die deze week delen wat ze hebben meegemaakt waren de lange, pijnlijke en intense vruchtbaarheidstrajecten het meer dan waard: zij werden na vele behandelingen eindelijk moeder. Vandaag het verhaal van Meredith, die tien jaar wachtte op een zwangerschap.

9 november