Laagopgeleide ouders mondiger gemaakt om laag schooladvies te verhogen: ‘Dit is onacceptabel’

Tientallen baby’s van Oekraïense draagmoe­ders wachten op ouders

Ali, een baby van drie weken oud, heeft zijn biologische ouders nog nooit ontmoet en wacht in een schuilkelder in Kiev tot iemand hem komt halen. Ali is niet alleen: draagmoederschap is in Oekraïne een ware industrie, die door de Russische invasie zwaar getroffen is. Honderden gezinnen en draagmoeders kunnen alleen afwachten, terwijl de baby’s vastzitten in schuilkelders.

14 maart