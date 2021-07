Meer baby’s, maar verloskundige moet zoeken naar plek: ‘Soms wel vier belletjes nodig’

Het eerste half jaar van 2021 werden er meer kinderen geboren dan in voorgaande jaren, blijkt uit cijfers van het CBS deze week. Verloskundigen zitten met de handen in het haar: het is soms moeilijk om een plekje te vinden in het ziekenhuis.

In de eerste zes maanden van dit jaar werden 86.200 kinderen geboren, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de bevolkingsgroei. Dat zijn er 4500 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral in februari, maart en april zagen er meer kinderen het levenslicht. En die drukte heeft z’n weerslag op de capaciteit van verloskundigen en kraamafdelingen, zegt verloskundige Simone Valk, van Verloskundige Praktijk een Goed Begin in Rotterdam.

,,Ik heb vandaag dienst en ik weet nog niet waar ik terecht kan”, zegt Valk. De verloskundige moet meestal meerdere belletjes doen om een ziekenhuis te vinden waar plaats is, soms wel vier of vijf telefoontjes, zegt ze. ,,Dat is heel vervelend want zwangere vrouwen hebben een bepaalde verwachting en als ze een voorkeur hebben voor een ziekenhuis, is het heel vervelend als ze daar niet terecht kunnen. Het geeft stress en dat is van invloed op de bevalling.”

Er komt altijd wel een oplossing, is de ervaring van Valk. ,,Als er een echt probleem is en er is acute zorg nodig, wordt er natuurlijk altijd ruimte gemaakt in ziekenhuizen. Maar dan moeten vrouwen bijvoorbeeld worden geholpen op de spoedeisende hulp en dat is niet ideaal.” Zo begeleidde Valk een vrouw met gebroken vliezen. ,,Dan ga je normaal gesproken na 24 uur de bevalling opwekken in een ziekenhuis. Pas na ruim 48 uur had ik een plekje gevonden. Dat kun je nog wel verdedigen, maar in rustige tijden wordt erover gezeurd als je na 24 uur nog niet in het ziekenhuis bent met gebroken vliezen.”

Valk ziet het als een structureel probleem. ,,We hebben nu meer baby's dan vorig jaar, dat klopt. Daardoor is het nu meer zichtbaar, maar het speelt al een aantal jaar”, is haar ervaring. ,,Het is ook niet alleen plaatsgebrek, maar ook personeelsgebrek. Dan is er bijvoorbeeld ’s nachts geen dweilploeg om een gebruikte verloskamer te soppen. Zo is er geen schone kamer beschikbaar, en een verpleegkundige heeft daar geen tijd voor.”

Een mogelijke oplossing ziet ze in meer thuisbevallingen: ,,Dat is meestal een heel veilige optie.” Af en toe wordt deze keuze nog weleens gemaakt omdat er geen plek is, zegt ze. ,,Vooral bij een tweede of een derde. Dan is er al acht centimeter ontsluiting en alleen plek in een ziekenhuis op dertig minuten rijden. Het is geen aantrekkelijke optie om dan nog in de auto te stappen. De meeste vrouwen die in zo’n geval thuis blijven, vinden dat achteraf hartstikke leuk.”

Geen onderzoek

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) liet afgelopen mei weten dat ze geen uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar (extra) drukte in verloskundigenpraktijken in het land naar aanleiding van een mogelijke babyboom. ‘We kunnen dan ook geen betrouwbare uitspraken doen over regionale drukte of een landelijke trend’, zo stelde de organisatie, die ook aangaf dat er sprake is van ‘een sterk eerstelijns geboortezorgnetwerk’ en de ‘thuisbevalling opnieuw zijn waarde heeft laten zien’.

Wat betreft de drukte in ziekenhuizen geeft de KNOV aan dit beeld te herkennen, maar alleen op regionaal niveau: ,,Verloskundigen moeten inderdaad soms meerdere ziekenhuizen bellen om een locatie voor een cliënt te vinden, maar tot nu toe hebben we geen signalen dat dit landelijk speelt. Voor acute zorg moet er altijd een plek gereserveerd worden”, aldus een woordvoerder.

