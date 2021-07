Met kinderen de grens over? Met deze tips houd je het leuk onderweg

‘Mijn papa’s zijn de liefste van de hele wereld’

21 juni Alle papa’s worden in het zonnetje gezet op Vaderdag. Ook de kinderen van de Sint Willibrordusschool in het Zeeuwse Hulst hebben hun best gedaan op een prachtig werkje op school en hun zakgeld gebruikt voor een leuk cadeau. ,,Ontbijt op bed? Papa houdt niet van kruimels in bed.”