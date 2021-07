Michel en Suzan zien met lede ogen aan hoe hun dochter (21) afglijdt: ‘Niemand helpt ons!’

Goed opgevoed De juf van Eva’s zoon keurt gamegedrag af: ‘Hij zou een slecht voorbeeld zijn’

3 juli Doe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op het opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: Eva (34) zit in de maag met de mening van de juf van haar zoontje (6) over de spellen Minecraft en Pokémon die hij thuis mag spelen.