Moeders over de invloed van de corona op hun baby’s: ‘Carlota (1) is mensenschuw’

Helena (36) werd in maart vorig jaar voor de derde keer moeder. ,,Doordat Carlota’s geboorte samenviel met het begin van de coronacrisis en de daarbij horende regels, heeft ze in haar eerste levensjaar nauwelijks mensen gezien. Er was enkel raambezoek. Pas na vier of vijf maanden heeft iemand anders haar eens vastgehouden”, herinnert Helena zich. Carlota is Helena’s derde kindje. Ze kan dus, wat ontwikkeling betreft, heel goed de vergelijking maken met haar eerste twee kinderen. Nu al vallen haar een paar dingen op. ,,We merken dat er een angst is voor de buitenwereld en dat sociaal contact moeilijker verloopt dan bij mijn andere twee.”