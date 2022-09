Moet je baby per se in een bedje slapen, of zijn autostoeltjes en draagzakken ook goed?

Probleem: je kind wil wèl in de draagzak slapen, maar in bed ligt het maar wakker. Moet je kind écht in bed slapen? NU.nl stelt wekelijks een slaapvraag aan een slaapdeskundige. Deze week is dat Marijke Smeding van Bureau van Slaap.

Is het erg als een kind niet in bed wil slapen?

Smeding: „Een bed is misschien wel de plek waar een kind de beste slaapkwaliteit kan krijgen, maar het is belangrijker dat er überhaupt geslapen wordt. Als je kind in bed slechts korte slaapjes houdt of onrustig blijft, dan is dat een groter probleem. Blijf dus niet krampachtig je kind maar op bed leggen als dat niet werkt.

Het is vooral van belang dat je in de eerste weken of maanden je kindje leert kennen en kijkt wat er past. Zo kan je een goed ritme vinden, voor je eigen houvast. Waar het kind dan slaapt is minder belangrijk, zolang je maar vermijdt dat je kind oververmoeid raakt.”

Mogen ze dus gewoon in een draagzak of maxicosi blijven slapen?

„Zo’n draagzak is nu ook weer niet de beste slaapplek, maar als je kind daarin wél slaapt, dan zou ik er gewoon gebruik van maken. Je kan daarna gaan bouwen aan een mooie slaapbasis, zoals betere bedrituelen. Je begeleidt je kind zo langzaam naar het moment dat het lekker in bed kan slapen.

,,Je moet sowieso onderzoeken of er belemmerende factoren zijn die het lekker slapen van je kind in de weg staan. Speelt er misschien iets fysieks? Of breng je je kind zonder voorbereiding naar bed? Als je kind eerst een tijd in een box heeft gezeten, en daarna opeens op bed wordt gelegd, dan zit het kind met de gedachten nog bij die box. Je overvalt je kind dan een beetje. Het kan ook zijn dat je kind nooit heeft geleerd om in slaap te vallen zonder borstvoeding, of gewoon niet weet wat het in bed moet doen. Het is dan van groot belang dat je je kind goed begeleidt bij het slapen.”

Hoe doe je dat, je kind van draagzak naar het bed brengen?

„Stapje voor stapje. Ik geloof niet in slaaptrainingen, waarbij je je kind gewoon laat huilen. In plaats daarvan moet je het elke dag gewoon even proberen, het liefst bij het slaapje dat het gemakkelijkst gaat. Dat is meestal in de ochtend, omdat de vermoeidheid dan nog niet teveel is opgestapeld.”

,,Het belangrijkste is dat je kind zich geborgen gaat voelen in op bed. In bed leren slapen is immers leren loslaten, en dat kan je kind pas als die zich veilig voelt. Hou zo’n alternatieve slaapplek waar het wél lukt dan ook altijd bij de hand. Denk er ook aan dat de hormonen van je kind reageren op rituelen. Als jij elke dag voor het slaapje hetzelfde doet, dan wordt het dus ook gemakkelijker voor het kind. En als dat betekent dat je eerst in het ledikant bij je kind moet gaan liggen, als je kind gewend is om in een draagzak tegen je aan te slapen? Doen!Zo kun je het slapen oefenen op een manier waarop jouw kind zich geborgen voelt.”

