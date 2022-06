Net moeder geworden? Deze vijf apps helpen je door de mentaal moeilijke dagen

„Depressiviteit onder moeders wordt nog vaak over het hoofd gezien”, zegt Linda Bolier, psycholoog en onderzoeker van het Trimbos-instituut. „Zware emoties worden vaak gerelativeerd door zorgprofessionals onder het mom van ‘kraamtranen’, maar een op de acht vrouwen ontwikkelt een serieuze depressie.” Volgens het Trimbos-instituut is depressie de meest voorkomende psychische aandoening bij nieuwe moeders. Ieder jaar gaat dit om 23.000 zwangere of bevallen vrouwen.

Toen Anna Jacobs voor het eerst moeder werd, viel het haar ook op dat er weinig oog is voor de zware kanten van het moederschap. „Tijdens je zwangerschap word je goed begeleid, maar als dat voorbij is, ben je op jezelf aangewezen. Mensen vragen niet snel hoe het gaat, terwijl je echt niet altijd op een roze wolk zit. Soms is die wolk grijs of zwart.”

Betere mentale begeleiding vanaf november

In 2021 maakte 80 procent van de Nederlanders gebruik van e-health, oftewel online gezondheidsactiviteiten, blijkt uit cijfers van het CBS. Toch noemt gezondheidsfuturoloog Koen Kas de mentale gezondheid van jonge moeders ook in de technologische wereld ‘onwaarschijnlijk onderbelicht’. „Apps voor moeders zijn vaak gericht op de zorg voor het kind, maar zelden op de moeder. Het is belangrijk dat vrouwen zo goed mogelijk worden opgevangen nadat zij moeder zijn geworden, want dat heeft veel impact.”

Op dit moment onderzoekt Kas hoe nieuwe moeders beter begeleid kunnen worden aan de hand van technologie. Vanaf november 2022 hoopt hij meer mentale gezondheidsapps voor jonge moeders te lanceren. E-health, mentale gezondheid en moederschap lijken op dit moment dus nog niet zo vaak samen te gaan. Toch zien de drie kenners de toekomst rooskleurig in: volgens hen zullen er in de toekomst steeds meer apps komen die gericht zijn op het mentale welzijn van jonge moeders.

Voor de vrouwen die recent moeder zijn geworden telt Nederland op dit moment twee apps die zich richten op het mentaal welzijn. Hieronder vind je vijf Nederlands- en Engelstalige mental health-apps om op je telefoon te installeren.

1. WellMom (Nederlands)

In deze zelfhulpapp vind je een programma waarin je wekelijks oefeningen en trainingen volgt om een postnatale depressie te voorkomen. Denk aan anti-piekeroefeningen, ademhalingsoefeningen en een functie om sociale steun te vergroten. Ook kan je je stemming bijhouden in een dagboek.

2. Mindful Mamas (Engels)

‘Breathe mama, this moment is just for you’ lees je wanneer de mindfullnessapp Mindful Mamas opent. De meditatieapp is ontwikkeld om een balans te vinden tussen zorgen voor je kind en voor jezelf. De app biedt verschillende meditaties aan voor iedere fase in het moederschap en belooft meer zelfliefde en -acceptatie. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor een geleide meditatie voor drukke moeders of voor een ‘postpartum support’-meditatie.

3. Peanut (Engels)

Peanut is een soort Tinder voor moeders, maar dan voor het vinden van vriendinnen die ook moeder zijn. Het moederschap kan soms eenzaam voelen en om dat tegen te gaan werd de app in het leven geroepen. Net als op Tinder kan je profielen naar rechts swipen en kan je in de chat jullie gemeenschappelijke interesses zien. De app is tegelijkertijd een forum waar je met andere moeders gesprekken kan voeren.

4. Move it Mama (Engels)

Om mentaal gezond te blijven is ook fysieke beweging belangrijk. Deze work-out-app is ontwikkeld door fitnessexperts en artsen, speciaal voor zwangere vrouwen en moeders tot drie jaar na de bevalling. Zo kan je je bekkenbodemspieren versterken, rek- en strekoefeningen doen, maar ook je benen en billen trainen. Ook leuk: elke week lees je een weetje over de veranderingen die je lichaam doormaakt als je zwanger wordt of bevalt.

5. How About Mom (Nederlands)

In deze app vind je meer dan 200 artikelen, een symptomenchecker en sport- en ontspanningsoefeningen. Vooral de inspirerende quotes doen het goed in de app, en je kunt er je bevallingsverhaal kwijt of meedoen aan challenges. Volgens Jacobs, eigenaar van How About Mom: „We sturen dagelijks een motiverend berichtje dat past bij de fase waarin je je op dat moment bevindt. We laten je weten dat het normaal is wat je voelt en dat je niet de enige bent.”

