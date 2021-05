Ooit waren ze verboden, nu beginnen ziekenhuizen voorzichtig aan openen vondelingenkamers

Lieve mama. Vul hier alsjeblieft je gegevens in.

Deze blijven geheim tot jouw kindje 16 jaar is.



Zo begint het schriftje dat naast de wieg ligt in de vondelingenkamer van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Het in pasteltinten geverfde kamertje zonder raam heeft de omtrek van een bezemkast. In feite was het dat vijf jaar geleden ook. De meeste mensen lopen er dagelijks achteloos langs, zonder te beseffen hoe bijzonder deze voorziening is.