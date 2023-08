Op zoek naar een kinderdagverblijf? Hier moet je op letten

Tips Je puber verstandig om laten gaan met alcohol: ‘Zeg dat ze je kunnen bellen als het niet goed gaat’

De meeste eindexamenleerlingen horen woensdag of ze zijn geslaagd. Dan breekt ook een periode van feesten aan - voor de meesten althans. Hoe zorg je als ouder dat je puber niet te ver gaat? We vroegen het aan Jacqueline Krouwel, preventiedeskundige bij Jellinek en expert in verslaving en middelengebruik.