Opgefriste sprookjes: Ariël doet aan waterpolo en Doornroosje wil geen kus

Onderzoek: de slappe buiken, striae en littekens van postpartum­lij­ven zie je niet op Instagram

Bodypositiviteit, houden van jezelf, every body is beautiful: zijn dat termen die je als doorgewinterde vrouwelijke Instagramgebruiker vaak tegenkomt? Ja. Maar de écht realistische foto’s van het lichaam na een bevalling vind je niet veel op het socialmediaplatform. Australische onderzoekers doken in het fenomeen #postpartumbody, en vonden vooral een boel hele slanke, pas bevallen vrouwen in sportkleding.

25 oktober