'Ouders hebben goud in handen door telefoon op belangrijke momenten met hun kind weg te leggen’

Baby Elisa werd bijna niet wakker: ‘Waarom moest het zó fout gaan, voordat ik normale kraamzorg kreeg?’

Als baby Elisa drie dagen oud is, gaat het helemaal mis. Ze drinkt bijna niet, wil alleen maar slapen en verder niks. Ook ziet ze een klein beetje geel. Volgens de kraamverzorgster geen reden tot zorg. Toch klinken niet veel later de loeiende sirenes van een ambulance en moet het meisje met spoed naar het ziekenhuis. ,,Ik ben echt heel boos, want dit had voorkomen kunnen worden als ik goede kraamzorg had gehad.’’

11 oktober