Pleegzorg trekt aan de bel: steeds minder pleeggezinnen door economische onzekerheid

de waarheid Hoe Evelines sintdroom in duigen viel: ‘Zag jurk en mijter op bed en gilde het uit’

Soms een losse baard, soms een bekende moedervlek of schoenen. Lezers vertellen hoe zij ‘het geheim’ van Sinterklaas doorgrondden. Zo is Eveline uit Vlissingen inmiddels 65 jaar, maar die ene dag uit haar jeugd zal ze nooit meer vergeten. Een nogal heftige ervaring, waar ze als volwassene nog vaak om heeft moeten lachen. ‘Het sprookje was in één klap uit'.

12 november