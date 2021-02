Quarantieners: ‘De impact van de lockdown op deze groep is geen aanstellerij’

Sinds de lockdown begon, circuleert er een schat aan ideeën en tips op sociale media voor ouders van jongere kinderen. Van het bakken van taarten tot kinderyoga aan toe.

Maar wanneer het gaat om de ‘quarantieners’, zijn er helaas veel minder tips in omloop om met deze crisis om te gaan. Probeer een puber maar eens iets te laten doen waar ie geen zin in heeft. Dan realiseer je je al snel dat het helpen van deze specifieke doelgroep in deze tijd vol hindernissen een behoorlijke klus is.

Quote Ouders en verzorgers moeten zich echt realiseren dat de impact van de huidige lockdown op tieners reëel is, geen kwestie van aanstelle­rij Esther van Fenema, psychiater

In de oorlog hadden mensen het veel zwaarder

Eén ding is vanaf het begin duidelijk: het is al moeilijk genoeg om een door hormonen geplaagde puber te zijn wanneer alles in het leven meezit, laat staan in een lockdown. Toch lijkt de algemene tendens zo’n beetje gestoeld op meningen als: ‘pubers zijn verwend en moeten niet zeuren’ en ‘in de oorlog hadden mensen het veel zwaarder.’

Psychiater Esther van Fenema, bekend van ‘BN’ers in therapie’ zegt hierover: ,,Ouders en verzorgers moeten zich echt realiseren dat de impact van de huidige lockdown op tieners reëel is, geen kwestie van aanstellerij. Er is een enorme toename van psychische klachten bij pubers zoals angst, depressie en zelfmoordgedachten. In je eentje thuis achter een schermpje zitten, gebrek aan perspectief, niet weg kunnen uit een onveilige thuissituatie, het zijn allemaal belangrijke risicofactoren. Daarnaast is het voor pubers juist van belang om elkaar te ontmoeten en nieuwe mensen te leren kennen, zodat ze zich los kunnen maken van het gezin om volwassen te worden.

,,Ze missen nu al een jaar lang groepsactiviteiten, sportevenementen, uitgaan, daten of belangrijke overgangsriten zoals een diploma-uitreiking of introductieweek. Hun wereld wordt steeds kleiner, terwijl die eigenlijk groter zou moeten worden.’’

Zo help je je puber de lockdown door!

Op vier februari gaf het Centrum voor Jeugd en Gezin een gratis webinar dat hier terug te kijken is. Kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve geeft in dit webinar volop inspiratie en tips om je puber te ondersteunen. Ze bespreekt onder andere wat deze tijd zo pittig maakt voor pubers, hoe je de dagen thuis zo goed mogelijk doorbrengt en hoe je ervoor zorgt dat je puber de maatregelen serieus blijft of gaat nemen. Esther van Fenema: ,,Alle goede bedoelingen ten spijt: wanneer de lockdown eindelijk voorbij is, zullen we ongetwijfeld merken dat studenten niet alleen terug zullen komen met educatieve achterstanden, maar ook met achterstanden in hun sociale en emotionele vaardigheden.”

,,Daarom is het echt belangrijk dat volwassenen, zich realiseren dat pubers kunnen rouwen om hun verlies. We moeten hun stressfactoren of verdriet niet bagatelliseren in de context van de grotere problemen die zich tijdens deze pandemie voordoen. Hun verdriet over wat ze meemaken - of wat ze juist niet ervaren - is echt, en ouders moeten hen de tijd geven om het te verwerken.’’

